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Nike Swim Breaker 男子沙滩短裤（含衬裤） - 霞光粉/霞光粉/霞光粉/白色

Nike Swim Breaker

男子沙滩短裤（含衬裤）

¥499
霞光粉/霞光粉/霞光粉/白色
黑/黑/黑/白色

Nike Swim Breaker 男子沙滩短裤（含衬裤）的设计灵感源自运动，专为水上运动而打造，可随行而动。这款短裤采用弹性梭织面料，配有内置衬裤和网眼衬里口袋，助你保持舒适。


  • 显示颜色： 霞光粉/霞光粉/霞光粉/白色
  • 款式： IU2358-649

Nike Swim Breaker

¥499

Nike Swim Breaker 男子沙滩短裤（含衬裤）的设计灵感源自运动，专为水上运动而打造，可随行而动。这款短裤采用弹性梭织面料，配有内置衬裤和网眼衬里口袋，助你保持舒适。

其他细节

  • 右侧口袋内设小号网眼口袋，带来额外储物空间
  • 弹性梭织面料，令你活动自如

产品细节

  • 内置衬裤
  • 口袋添加网眼布衬里
  • 热转印耐克勾勾
  • 面料：90% 聚酯纤维/10% 氨纶。里料：100% 聚酯纤维
  • 可与同色衣物一起冷水机洗
  • 显示颜色： 霞光粉/霞光粉/霞光粉/白色
  • 款式： IU2358-649

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