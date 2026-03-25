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Nike Swim Breaker
男子沙滩短裤（含衬裤）
¥499
Nike Swim Breaker 男子沙滩短裤（含衬裤）的设计灵感源自运动，专为水上运动而打造，可随行而动。这款短裤采用弹性梭织面料，配有内置衬裤和网眼衬里口袋，助你保持舒适。
- 显示颜色： 霞光粉/霞光粉/霞光粉/白色
- 款式： IU2358-649
Nike Swim Breaker
¥499
Nike Swim Breaker 男子沙滩短裤（含衬裤）的设计灵感源自运动，专为水上运动而打造，可随行而动。这款短裤采用弹性梭织面料，配有内置衬裤和网眼衬里口袋，助你保持舒适。
其他细节
- 右侧口袋内设小号网眼口袋，带来额外储物空间
- 弹性梭织面料，令你活动自如
产品细节
- 内置衬裤
- 口袋添加网眼布衬里
- 热转印耐克勾勾
- 面料：90% 聚酯纤维/10% 氨纶。里料：100% 聚酯纤维
- 可与同色衣物一起冷水机洗
- 显示颜色： 霞光粉/霞光粉/霞光粉/白色
- 款式： IU2358-649
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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