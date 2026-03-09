Nike Swim Breaker
男子沙滩短裤（含衬裤）
¥349
Nike Swim Breaker 男子沙滩短裤（含衬裤）经久耐穿，塑就舒适佳选单品。简约设计，永不过时。
- 显示颜色： 霞光粉/霞光粉/黑/白色
- 款式： HV7047-649
Nike Swim Breaker
¥349
Nike Swim Breaker 男子沙滩短裤（含衬裤）经久耐穿，塑就舒适佳选单品。简约设计，永不过时。
其他细节
- 内置抽绳和弹性腰部设计，缔造舒适穿着感受
- 内置网眼布衬裤，营造富有支撑力的舒适体验
- 网眼布衬里口袋，便捷收纳
产品细节
- 刺绣标志
- 面料/里料：100% 聚酯纤维
- 可与同色衣物一起冷水机洗
- 显示颜色： 霞光粉/霞光粉/黑/白色
- 款式： HV7047-649
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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