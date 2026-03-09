 
Nike Swim Breaker 男子沙滩短裤（含衬裤） - 霞光粉/霞光粉/黑/白色

Nike Swim Breaker

男子沙滩短裤（含衬裤）

¥349
霞光粉/霞光粉/黑/白色
黑/白色

Nike Swim Breaker 男子沙滩短裤（含衬裤）经久耐穿，塑就舒适佳选单品。简约设计，永不过时。


  • 显示颜色： 霞光粉/霞光粉/黑/白色
  • 款式： HV7047-649

Nike Swim Breaker

¥349

Nike Swim Breaker 男子沙滩短裤（含衬裤）经久耐穿，塑就舒适佳选单品。简约设计，永不过时。

其他细节

  • 内置抽绳和弹性腰部设计，缔造舒适穿着感受
  • 内置网眼布衬裤，营造富有支撑力的舒适体验
  • 网眼布衬里口袋，便捷收纳

产品细节

  • 刺绣标志
  • 面料/里料：100% 聚酯纤维
  • 可与同色衣物一起冷水机洗      
  • 显示颜色： 霞光粉/霞光粉/黑/白色
  • 款式： HV7047-649

尺寸与尺码

    本款为美码版型，建议参考尺码工具进行选购。

  • 尺码表

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