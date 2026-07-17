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Nike Swim Breaker 男子波纹纹理沙滩短裤（含衬裤） - 杏茶色/白色/白色/白色

Nike Swim Breaker

男子波纹纹理沙滩短裤（含衬裤）

20% 折让

Nike Swim Breaker 男子波纹纹理沙滩短裤（含衬裤）将经典与现代融合，缔造隽永风范。波纹纹理面料，塑就出众格调。网眼布衬里插手口袋，结合内置衬裤，助你在探险时畅享舒适感受。


  • 显示颜色： 杏茶色/白色/白色/白色
  • 款式： IQ7742-241

Nike Swim Breaker

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Nike Swim Breaker 男子波纹纹理沙滩短裤（含衬裤）将经典与现代融合，缔造隽永风范。波纹纹理面料，塑就出众格调。网眼布衬里插手口袋，结合内置衬裤，助你在探险时畅享舒适感受。

其他细节

右侧口袋内设网眼布口袋，提供更多安全储物空间

产品细节

  • 弹性腰部搭配前开口抽绳设计
  • 内置衬裤
  • 插手口袋添加网眼布衬里
  • 刺绣耐克勾标志
  • 面料/里料：100% 聚酯纤维
  • 可与同色衣物一起冷水机洗      
  • 显示颜色： 杏茶色/白色/白色/白色
  • 款式： IQ7742-241

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