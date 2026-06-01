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Nike Swim Breaker
男子波纹纹理沙滩短裤（含衬裤）
11% 折让
Nike Swim Breaker 男子波纹纹理沙滩短裤（含衬裤）穿着舒适，助你在夏日尽享水中和陆地探索乐趣。 波纹纹理面料，塑就出众格调。
- 显示颜色： 水晶蓝/白色/白色/白色
- 款式： IQ7742-452
Nike Swim Breaker
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Nike Swim Breaker 男子波纹纹理沙滩短裤（含衬裤）穿着舒适，助你在夏日尽享水中和陆地探索乐趣。 波纹纹理面料，塑就出众格调。
其他细节
- 右侧口袋内设网眼小口袋，带来额外储物空间
- 后身魔术贴粘扣口袋，提供安全储物空间
产品细节
- 弹性腰部搭配前开口抽绳设计
- 内置衬裤
- 插手口袋添加网眼布衬里
- 刺绣耐克勾标志
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- 面料/里料：100% 聚酯纤维
- 可与同色衣物一起冷水机洗
- 显示颜色： 水晶蓝/白色/白色/白色
- 款式： IQ7742-452
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。