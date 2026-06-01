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Nike Swim Breaker Essential
男子沙滩短裤（含衬裤）
11% 折让
穿上 Nike Swim Breaker Essential 男子沙滩短裤（含衬裤），做行走的时尚标杆。这款短裤百搭舒适，右侧口袋内置口袋可妥善存放重要小物件，内置衬裤助你在畅玩时保持舒爽。
- 显示颜色： 霞光粉/霞光粉/黑/白色
- 款式： HV7047-649
Nike Swim Breaker Essential
11% 折让
穿上 Nike Swim Breaker Essential 男子沙滩短裤（含衬裤），做行走的时尚标杆。这款短裤百搭舒适，右侧口袋内置口袋可妥善存放重要小物件，内置衬裤助你在畅玩时保持舒爽。
其他细节
右侧口袋内设网眼布口袋，提供更多安全储物空间
产品细节
- 弹性腰部，搭配内置抽绳
- 内置衬裤
- 网眼布衬里口袋
- 刺绣耐克勾标志
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- 面料/里料：100% 聚酯纤维
- 可与同色衣物一起冷水机洗
- 显示颜色： 霞光粉/霞光粉/黑/白色
- 款式： HV7047-649
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。