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Nike Swim Breaker Essential 男子沙滩短裤（含衬裤） - 霞光粉/霞光粉/黑/白色

Nike Swim Breaker Essential

男子沙滩短裤（含衬裤）

20% 折让

穿上 Nike Swim Breaker Essential 男子沙滩短裤（含衬裤），做行走的时尚标杆。这款短裤百搭舒适，右侧口袋内置口袋可妥善存放重要小物件，内置衬裤助你在畅玩时保持舒爽。


  • 显示颜色： 霞光粉/霞光粉/黑/白色
  • 款式： HV7047-649

Nike Swim Breaker Essential

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其他细节

右侧口袋内设网眼布口袋，提供更多安全储物空间

产品细节

  • 弹性腰部，搭配内置抽绳
  • 内置衬裤
  • 网眼布衬里口袋
  • 刺绣耐克勾标志
  • 面料/里料：100% 聚酯纤维
  • 可与同色衣物一起冷水机洗      
  • 显示颜色： 霞光粉/霞光粉/黑/白色
  • 款式： HV7047-649

尺寸与尺码

    本款为美码版型，建议参考尺码工具进行选购。

  • 尺码表

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