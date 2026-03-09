 
Nike Swim Effortless Essential 女子泳裤 - 黑/白色

Nike Swim Effortless Essential

女子泳裤

¥359

想把比基尼泳裤扔到一边？那么 Nike Swim Effortless Essential 女子泳裤就是你的不二之选。 全衬里设计，搭配两侧口袋，助你轻松开启运动之旅。可满足不同运动和活动需求。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： IQ7763-010

Nike Swim Effortless Essential

¥359

想把比基尼泳裤扔到一边？那么 Nike Swim Effortless Essential 女子泳裤就是你的不二之选。 全衬里设计，搭配两侧口袋，助你轻松开启运动之旅。可满足不同运动和活动需求。

其他细节

  • 全衬里设计，塑就出众支撑力和端庄优雅风范
  • 侧边口袋，便于存放小物件
  • 弹性腰部设计，舒适贴合

产品细节

  • 短款剪裁，沿大腿上方自然横向贴合
  • 热转印耐克勾勾
  • 面料：83% 聚酯纤维/17% 氨纶。里料：100% 聚酯纤维
  • 每次穿着后单独用冷水手洗
  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： IQ7763-010

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