Nike Swim Effortless Essential
女子泳裤
¥359
想把比基尼泳裤扔到一边？那么 Nike Swim Effortless Essential 女子泳裤就是你的不二之选。 全衬里设计，搭配两侧口袋，助你轻松开启运动之旅。可满足不同运动和活动需求。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： IQ7763-010
Nike Swim Effortless Essential
¥359
想把比基尼泳裤扔到一边？那么 Nike Swim Effortless Essential 女子泳裤就是你的不二之选。 全衬里设计，搭配两侧口袋，助你轻松开启运动之旅。可满足不同运动和活动需求。
其他细节
- 全衬里设计，塑就出众支撑力和端庄优雅风范
- 侧边口袋，便于存放小物件
- 弹性腰部设计，舒适贴合
产品细节
- 短款剪裁，沿大腿上方自然横向贴合
- 热转印耐克勾勾
- 面料：83% 聚酯纤维/17% 氨纶。里料：100% 聚酯纤维
- 每次穿着后单独用冷水手洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： IQ7763-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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