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Nike Swim Expanse
幼童泳镜
11% 折让
Nike Swim Expanse 幼童泳镜采用大号镜片，专为提升清晰视野而设计。Nike Swift Adjust 滑扣设计，孩子可快速调节贴合度；宽版固定带和弯曲点设计，令泳镜自然贴合面部。
- 显示颜色： 清透色/热情红/黑/热情红
- 款式： FD3440-975
Nike Swim Expanse
11% 折让
Nike Swim Expanse 幼童泳镜采用大号镜片，专为提升清晰视野而设计。Nike Swift Adjust 滑扣设计，孩子可快速调节贴合度；宽版固定带和弯曲点设计，令泳镜自然贴合面部。
其他细节
- 柔软镜圈结合弯曲点设计，令泳镜自然贴合面部
- 宽版头部固定带富有弹性，营造顺滑舒适的贴合感
- 幼童版型，贴合小脸型
产品细节
- 产品专为 3-6 岁幼童打造
- 镜片/镜片支撑件/头带调节/滑扣：聚碳酸酯。镜框/镜圈：液体硅胶。头带：尼龙/聚酯纤维/橡胶
- 泳镜保养：请避免让镜片沾染污垢和油渍，以保持上佳的使用效果
- 每次使用后用清水轻柔地清洗
- 请勿擦拭或摩擦泳镜内侧
- 显示颜色： 清透色/热情红/黑/热情红
- 款式： FD3440-975
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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