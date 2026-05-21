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Nike Swim Expanse 幼童泳镜 - 清透色/热情红/黑/热情红

Nike Swim Expanse

幼童泳镜

11% 折让
清透色/热情红/黑/热情红
明亮紫/清透色/白色/明亮紫

Nike Swim Expanse 幼童泳镜采用大号镜片，专为提升清晰视野而设计。Nike Swift Adjust 滑扣设计，孩子可快速调节贴合度；宽版固定带和弯曲点设计，令泳镜自然贴合面部。


  • 显示颜色： 清透色/热情红/黑/热情红
  • 款式： FD3440-975

Nike Swim Expanse

11% 折让

Nike Swim Expanse 幼童泳镜采用大号镜片，专为提升清晰视野而设计。Nike Swift Adjust 滑扣设计，孩子可快速调节贴合度；宽版固定带和弯曲点设计，令泳镜自然贴合面部。

其他细节

  • 柔软镜圈结合弯曲点设计，令泳镜自然贴合面部
  • 宽版头部固定带富有弹性，营造顺滑舒适的贴合感
  • 幼童版型，贴合小脸型

产品细节

  • 产品专为 3-6 岁幼童打造
  • 镜片/镜片支撑件/头带调节/滑扣：聚碳酸酯。镜框/镜圈：液体硅胶。头带：尼龙/聚酯纤维/橡胶
  • 泳镜保养：请避免让镜片沾染污垢和油渍，以保持上佳的使用效果
  • 每次使用后用清水轻柔地清洗
  • 请勿擦拭或摩擦泳镜内侧
  • 显示颜色： 清透色/热情红/黑/热情红
  • 款式： FD3440-975

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