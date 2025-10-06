 
Nike Swim Fadeaway Sailboat 男子沙滩短裤 - 蓝色/深藏青/白色/白色

Nike Swim Fadeaway Sailboat

男子沙滩短裤

46% 折让

Nike Swim Fadeaway Sailboat 男子沙滩短裤的设计灵感源自 1987 年美洲杯帆船赛中的 Kookaburra III 号帆船，旨在致敬突破界限的精彩时刻，堪称理想佳选单品，令你尽显个性风采。 腰部配有系带，缔造专属舒适感受；网眼布衬里口袋，方便排水，有助减轻滞重感。


  • 显示颜色： 蓝色/深藏青/白色/白色
  • 款式： HV7068-400

其他细节

  • 腰部结合系带设计，便于调节
  • 背面拉链口袋添加网眼布衬里，有助排水

产品细节

  • 热转印耐克勾标志
  • 面料：90% 聚酯纤维/10% 氨纶
  • 可与同色衣物一起冷水机洗
尺寸与尺码

    本款为美码版型，建议参考尺码工具进行选购。

  • 尺码表

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。