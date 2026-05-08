Nike Swim HydraStrong 大童（男孩）紧身泳裤专为持续刷新成绩、与时间较量的泳者而生。穿上它，加速向前。Nike HydraStrong 耐氯面料经久耐穿，可帮助抵御水中氯的不良影响，助力随心畅游；平缝结构有助减少摩擦，助你专注发挥个人上佳表现。

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