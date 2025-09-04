 
Nike Swim HydraStrong 大童（男孩）紧身泳裤 - 深藏青/白色

Nike Swim HydraStrong

大童（男孩）紧身泳裤

30% 折让
深藏青/白色
黑/白色

Nike Swim HydraStrong 大童（男孩）紧身泳裤采用贴合身形的剪裁，帮助提升比赛表现。 耐氯面料经久耐穿，可帮助抵御水中氯的不良影响，助力随心畅游。可调节抽绳、胯下拼接与符合人体工学的平缝结构，助力舒适畅游。


  • 显示颜色： 深藏青/白色
  • 款式： DJ5550-410

Nike Swim HydraStrong

30% 折让

水中畅动

Nike Swim HydraStrong 大童（男孩）紧身泳裤采用贴合身形的剪裁，帮助提升比赛表现。 耐氯面料经久耐穿，可帮助抵御水中氯的不良影响，助力随心畅游。可调节抽绳、胯下拼接与符合人体工学的平缝结构，助力舒适畅游。

其他细节

  • Nike HydraStrong 面料经久耐穿，助力随心畅游
  • 可调节抽绳，供你打造舒适贴合感
  • 平缝结构有助减少摩擦

产品细节

  • 面料/里料：100% 聚酯纤维
  • 每次穿着后单独用冷水手洗
  • 显示颜色： 深藏青/白色
  • 款式： DJ5550-410

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。