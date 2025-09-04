Nike Swim HydraStrong 大童（男孩）紧身泳裤采用贴合身形的剪裁，帮助提升比赛表现。 耐氯面料经久耐穿，可帮助抵御水中氯的不良影响，助力随心畅游。可调节抽绳、胯下拼接与符合人体工学的平缝结构，助力舒适畅游。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。