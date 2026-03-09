 
Nike Swim HydraStrong 女子工字型露背低衩连体泳衣 - 峡谷绿/白色/白色

Nike Swim HydraStrong

女子工字型露背低衩连体泳衣

18% 折让

Nike Swim HydraStrong 女子工字型露背低衩连体泳衣兼顾实用和美观。低衩设计和下部匠心剪裁，提供舒适感受；肩带设计，提供出众支撑。Nike HydraStrong 面料采用全衬里设计，经久耐穿，助你专注冲击个人佳绩。


  • 显示颜色： 峡谷绿/白色/白色
  • 款式： IU3249-341

Nike Swim HydraStrong

18% 折让

Nike Swim HydraStrong 女子工字型露背低衩连体泳衣兼顾实用和美观。低衩设计和下部匠心剪裁，提供舒适感受；肩带设计，提供出众支撑。Nike HydraStrong 面料采用全衬里设计，经久耐穿，助你专注冲击个人佳绩。

其他细节

  • Nike HydraStrong 面料经久耐穿，助力随心畅游
  • 全衬里设计，塑就出众贴合感、舒适度和稳固感受
  • 肩带设计，营造舒适感，提供出众支撑
  • 低衩剪裁，提供舒适包覆感受
  • 平缝结构有助减少摩擦

产品细节

  • 刺绣耐克勾勾标志
  • 面料/里料：100% 聚酯纤维
  • 每次穿着后单独用冷水手洗
  • 显示颜色： 峡谷绿/白色/白色
  • 款式： IU3249-341

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