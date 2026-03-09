Nike Swim HydraStrong
女子工字型露背低衩连体泳衣
18% 折让
Nike Swim HydraStrong 女子工字型露背低衩连体泳衣兼顾实用和美观。低衩设计和下部匠心剪裁，提供舒适感受；肩带设计，提供出众支撑。Nike HydraStrong 面料采用全衬里设计，经久耐穿，助你专注冲击个人佳绩。
- 显示颜色： 峡谷绿/白色/白色
- 款式： IU3249-341
Nike Swim HydraStrong
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Nike Swim HydraStrong 女子工字型露背低衩连体泳衣兼顾实用和美观。低衩设计和下部匠心剪裁，提供舒适感受；肩带设计，提供出众支撑。Nike HydraStrong 面料采用全衬里设计，经久耐穿，助你专注冲击个人佳绩。
其他细节
- Nike HydraStrong 面料经久耐穿，助力随心畅游
- 全衬里设计，塑就出众贴合感、舒适度和稳固感受
- 肩带设计，营造舒适感，提供出众支撑
- 低衩剪裁，提供舒适包覆感受
- 平缝结构有助减少摩擦
产品细节
- 刺绣耐克勾勾标志
- 面料/里料：100% 聚酯纤维
- 每次穿着后单独用冷水手洗
- 显示颜色： 峡谷绿/白色/白色
- 款式： IU3249-341
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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