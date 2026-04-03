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Nike Swim HydraStrong 女子简约露背低衩连体泳衣 - 亮紫罗兰/庭紫/白色/白色

Nike Swim HydraStrong

女子简约露背低衩连体泳衣

¥499
亮紫罗兰/庭紫/白色/白色
深藏青/亮紫罗兰/白色/白色

全衬里的 Nike Swim HydraStrong 女子简约露背低衩连体泳衣采用耐穿的 Nike HydraStrong 面料制成，助你以时尚的方式实现目标。低衩剪裁和连体设计带来非凡舒适感受，双色宽肩带提供有效支撑。


  • 显示颜色： 亮紫罗兰/庭紫/白色/白色
  • 款式： IU3110-522

Nike Swim HydraStrong

¥499

全衬里的 Nike Swim HydraStrong 女子简约露背低衩连体泳衣采用耐穿的 Nike HydraStrong 面料制成，助你以时尚的方式实现目标。低衩剪裁和连体设计带来非凡舒适感受，双色宽肩带提供有效支撑。

其他细节

  • Nike HydraStrong 面料经久耐穿，助力随心畅游
  • 全衬里设计，塑就出众贴合感、舒适度和稳固感受
  • 宽版肩带提供出众支撑，塑就理想贴合感
  • 低衩剪裁，提供舒适包覆感受
  • 平缝结构有助减少摩擦

产品细节

  • 刺绣耐克勾勾标志
  • 面料/里料：100% 聚酯纤维
  • 每次穿着后单独用冷水手洗
  • 显示颜色： 亮紫罗兰/庭紫/白色/白色
  • 款式： IU3110-522

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