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Nike Swim HydraStrong
女子简约露背低衩连体泳衣
¥499
全衬里的 Nike Swim HydraStrong 女子简约露背低衩连体泳衣采用耐穿的 Nike HydraStrong 面料制成，助你以时尚的方式实现目标。低衩剪裁和连体设计带来非凡舒适感受，双色宽肩带提供有效支撑。
- 显示颜色： 亮紫罗兰/庭紫/白色/白色
- 款式： IU3110-522
Nike Swim HydraStrong
¥499
全衬里的 Nike Swim HydraStrong 女子简约露背低衩连体泳衣采用耐穿的 Nike HydraStrong 面料制成，助你以时尚的方式实现目标。低衩剪裁和连体设计带来非凡舒适感受，双色宽肩带提供有效支撑。
其他细节
- Nike HydraStrong 面料经久耐穿，助力随心畅游
- 全衬里设计，塑就出众贴合感、舒适度和稳固感受
- 宽版肩带提供出众支撑，塑就理想贴合感
- 低衩剪裁，提供舒适包覆感受
- 平缝结构有助减少摩擦
产品细节
- 刺绣耐克勾勾标志
- 面料/里料：100% 聚酯纤维
- 每次穿着后单独用冷水手洗
- 显示颜色： 亮紫罗兰/庭紫/白色/白色
- 款式： IU3110-522
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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