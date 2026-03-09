Nike Swim HydraStrong Essential
女子镂空连体泳衣
¥399
Nike Swim HydraStrong Essential 女子镂空连体泳衣兼具实穿与美感。下部匠心剪裁，提供非凡舒适感受；窄版肩带，提供出众支撑。Nike HydraStrong 面料采用全衬里设计，经久耐穿，助你专注冲击个人佳绩。
- 显示颜色： 漂白宝石绿/白色
- 款式： IU8328-368
Nike Swim HydraStrong Essential
¥399
Nike Swim HydraStrong Essential 女子镂空连体泳衣兼具实穿与美感。下部匠心剪裁，提供非凡舒适感受；窄版肩带，提供出众支撑。Nike HydraStrong 面料采用全衬里设计，经久耐穿，助你专注冲击个人佳绩。
其他细节
- Nike HydraStrong 面料经久耐穿，助力随心畅游
- 全衬里设计，塑就出众贴合感、舒适度和稳固感受
- 窄肩带设计，营造舒适感，提供出众支撑
- 匠心开衩设计，兼具实穿性与舒适感
- 平缝结构有助减少摩擦
产品细节
- 刺绣耐克勾勾标志
- 面料/里料：100% 聚酯纤维
- 每次穿着后单独用冷水手洗
- 显示颜色： 漂白宝石绿/白色
- 款式： IU8328-368
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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