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Nike Swim HydraStrong Essential
男子紧身泳裤
¥329
Nike Swim HydraStrong Essential 男子紧身泳裤采用流线型设计，帮助提升舒适度。Nike HydraStrong 面料结合正面拼接里料，经久耐穿，平缝结构有助减少摩擦，助你专注发挥个人上佳表现。
- 显示颜色： 深藏青/深藏青/白色
- 款式： CZ3024-410
Nike Swim HydraStrong Essential
¥329
Nike Swim HydraStrong Essential 男子紧身泳裤采用流线型设计，帮助提升舒适度。Nike HydraStrong 面料结合正面拼接里料，经久耐穿，平缝结构有助减少摩擦，助你专注发挥个人上佳表现。
其他细节
- Nike HydraStrong 面料经久耐穿，助力随心畅游
- 正面拼接衬里设计，塑就出众贴合感、舒适感和稳固感受
- 平缝结构有助减少摩擦
- 正面拼接设计，舒适贴合
产品细节
- 内置抽绳设计
- 刺绣耐克勾勾标志
- 面料/里料：100% 聚酯纤维
- 每次穿着后单独用冷水手洗
- 显示颜色： 深藏青/深藏青/白色
- 款式： CZ3024-410
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。