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Nike Swim HydraStrong Essential 男子紧身泳裤 - 深藏青/深藏青/白色

Nike Swim HydraStrong Essential

男子紧身泳裤

12% 折让
深藏青/深藏青/白色
黑/黑/白色

Nike Swim HydraStrong Essential 男子紧身泳裤采用流线型设计，帮助提升舒适度。Nike HydraStrong 面料结合正面拼接里料，经久耐穿，平缝结构有助减少摩擦，助你专注发挥个人上佳表现。


  • 显示颜色： 深藏青/深藏青/白色
  • 款式： CZ3024-410

Nike Swim HydraStrong Essential

12% 折让

Nike Swim HydraStrong Essential 男子紧身泳裤采用流线型设计，帮助提升舒适度。Nike HydraStrong 面料结合正面拼接里料，经久耐穿，平缝结构有助减少摩擦，助你专注发挥个人上佳表现。

其他细节

  • Nike HydraStrong 面料经久耐穿，助力随心畅游
  • 正面拼接衬里设计，塑就出众贴合感、舒适感和稳固感受
  • 平缝结构有助减少摩擦
  • 正面拼接设计，舒适贴合

产品细节

  • 内置抽绳设计
  • 刺绣耐克勾勾标志
  • 面料/里料：100% 聚酯纤维
  • 每次穿着后单独用冷水手洗
  • 显示颜色： 深藏青/深藏青/白色
  • 款式： CZ3024-410

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