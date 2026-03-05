Nike Swim Hydroguard
Dri-FIT 大童（男孩）速干短袖上衣
¥249
Nike Swim Hydroguard Dri-FIT 大童（男孩）速干短袖上衣采用导湿速干技术，助你保持干爽舒适。
- 显示颜色： 漂白宝石绿/冷灰/尘光子色/冷灰
- 款式： IQ7717-368
Nike Swim Hydroguard
¥249
Nike Swim Hydroguard Dri-FIT 大童（男孩）速干短袖上衣采用导湿速干技术，助你保持干爽舒适。
其他细节
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽、舒适和专注
产品细节
- 热转印耐克勾勾
- 面料：100% 聚酯纤维
- 可与同色衣物一起冷水机洗
- 显示颜色： 漂白宝石绿/冷灰/尘光子色/冷灰
- 款式： IQ7717-368
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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