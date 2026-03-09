Nike Swim Hydroguard
Dri-FIT 大童（女孩）速干长袖上衣
¥269
Nike Swim Hydroguard Dri-FIT 大童（女孩）速干长袖上衣采用导湿速干技术，帮助你保持干爽舒适。
- 显示颜色： 白色/霞光粉
- 款式： IQ7785-100
Nike Swim Hydroguard
¥269
Nike Swim Hydroguard Dri-FIT 大童（女孩）速干长袖上衣采用导湿速干技术，帮助你保持干爽舒适。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽、舒适和专注
- 采用柔软弹性面料，助你在水域外亦能享受舒适体验
- 可套穿泳衣，增强包覆效果
产品细节
- 丝网印制图案
- 休闲剪裁，轻松舒适
- 面料：91% 聚酯纤维/9% 氨纶
- 可与同色衣物一起冷水机洗
- 显示颜色： 白色/霞光粉
- 款式： IQ7785-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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