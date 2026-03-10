 
Nike Swim Hydroguard Dri-FIT 大童（男孩）速干长袖上衣 - 黑/荧光黄/冷灰/荧光黄

Nike Swim Hydroguard

Dri-FIT 大童（男孩）速干长袖上衣

¥269
黑/荧光黄/冷灰/荧光黄
水晶蓝/电压绿/深藏青/电压绿
白色/游戏宝蓝/尘光子色/游戏宝蓝

 Nike Swim Hydroguard Dri-FIT 大童（男孩）速干长袖上衣采用导湿速干技术，帮助你保持干爽舒适。


  • 显示颜色： 黑/荧光黄/冷灰/荧光黄
  • 款式： IQ7795-010

Nike Swim Hydroguard

¥269

 Nike Swim Hydroguard Dri-FIT 大童（男孩）速干长袖上衣采用导湿速干技术，帮助你保持干爽舒适。

其他细节

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽、舒适和舒适

产品细节

  • 热转印耐克勾勾
  • 面料：100% 聚酯纤维
  • 可与同色衣物一起冷水机洗
  • 显示颜色： 黑/荧光黄/冷灰/荧光黄
  • 款式： IQ7795-010

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