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Nike Swim Hydroguard Dri-FIT 幼童速干长袖上衣 - 霞光粉/宝石绿

Nike Swim Hydroguard

Dri-FIT 幼童速干长袖上衣

12% 折让
霞光粉/宝石绿
白色/霞光粉

Nike Swim Hydroguard Dri-FIT 幼童速干长袖上衣采用柔软弹性面料，助力孩子尽情畅动。搭载导湿速干技术，帮助孩子在夏季探险中保持干爽舒适。


  • 显示颜色： 霞光粉/宝石绿
  • 款式： IQ7806-649

Nike Swim Hydroguard

12% 折让

Nike Swim Hydroguard Dri-FIT 幼童速干长袖上衣采用柔软弹性面料，助力孩子尽情畅动。搭载导湿速干技术，帮助孩子在夏季探险中保持干爽舒适。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽、舒适和专注
  • 采用柔软弹性面料，助孩子在水域外亦能享受舒适体验
  • 可套穿泳衣，增强包覆效果

产品细节

  • 休闲剪裁，轻松舒适
  • 面料：91% 聚酯纤维/9% 氨纶
  • 可与同色衣物一起冷水机洗
  • 显示颜色： 霞光粉/宝石绿
  • 款式： IQ7806-649

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