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Nike Swim Hydroguard
Dri-FIT 男子速干短袖上衣
20% 折让
出门锻炼，这款上衣与你相伴。Nike Swim Hydroguard Dri-FIT 男子速干短袖上衣专为阳光下的探险而设计，搭载 Nike Dri-FIT 技术，助你在温度升高时保持干爽舒适。
- 显示颜色： 黑/冷灰/亮桔/白色
- 款式： IQ7950-010
Nike Swim Hydroguard
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出门锻炼，这款上衣与你相伴。Nike Swim Hydroguard Dri-FIT 男子速干短袖上衣专为阳光下的探险而设计，搭载 Nike Dri-FIT 技术，助你在温度升高时保持干爽舒适。
其他细节
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
产品细节
- 热转印耐克勾勾
- 面料：100% 聚酯纤维
- 可与同色衣物一起冷水机洗
- 显示颜色： 黑/冷灰/亮桔/白色
- 款式： IQ7950-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。