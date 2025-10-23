Nike Swim Legacy
泳镜
11% 折让
匠心设计，助你专注比赛。Nike Swim Legacy 泳镜经 FINA / World Aquatics 认证，采用曲面镜片，塑就清晰视野。背面可调节镜带，缔造舒适佩戴体验。四种尺码鼻桥，适合不同脸型和头围。Nike Swift Track 鼻桥系统，助力轻松调节。
- 显示颜色： 暗烟灰/黑/白色
- 款式： FD3453-070
Nike Swim Legacy
11% 折让
匠心设计，助你专注比赛。Nike Swim Legacy 泳镜经 FINA / World Aquatics 认证，采用曲面镜片，塑就清晰视野。背面可调节镜带，缔造舒适佩戴体验。四种尺码鼻桥，适合不同脸型和头围。Nike Swift Track 鼻桥系统，助力轻松调节。
产品细节
- 主要材料：镜圈/镜带：硅胶。
- 镜片/带扣：共聚酯 (Tritan) 。鼻扣：热塑性聚氨酯 (TPU)
- 请避免让镜片沾染污垢和油渍，以保持上佳的使用效果
- 每次使用后用干净的冷水轻柔地清洗
- 请勿擦拭或揉擦泳镜内侧
- 显示颜色： 暗烟灰/黑/白色
- 款式： FD3453-070
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。