匠心设计，助你专注比赛。Nike Swim Legacy 泳镜经 FINA / World Aquatics 认证，采用曲面镜片，塑就清晰视野。背面可调节镜带，缔造舒适佩戴体验。四种尺码鼻桥，适合不同脸型和头围。Nike Swift Track 鼻桥系统，助力轻松调节。


  • 显示颜色： 暗烟灰/黑/白色
  • 款式： FD3453-070

产品细节

  • 主要材料：镜圈/镜带：硅胶。
  • 镜片/带扣：共聚酯 (Tritan) 。鼻扣：热塑性聚氨酯 (TPU)
  • 请避免让镜片沾染污垢和油渍，以保持上佳的使用效果
  • 每次使用后用干净的冷水轻柔地清洗
  • 请勿擦拭或揉擦泳镜内侧
