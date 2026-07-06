 
第 1 张图片，共 1 张图片
Nike Swim Legacy Comfort Mirrored 泳镜 - 暗烟灰/黑/白色/白色

Nike Swim Legacy

Comfort Mirrored 泳镜

15% 折让
暗烟灰/黑/白色/白色
仙人掌绿/白色

Nike Swim Legacy Comfort Mirrored 泳镜采用经典设计，从训练到比赛，都能带来舒适感和速度感。柔软硅胶镜圈，带来舒适贴合的佩戴体验。Nike Swift Track 鼻桥系统结合背面弧形带扣设计，打造流畅贴合度。低调曲面镜片，缔造清晰视野。


  • 显示颜色： 暗烟灰/黑/白色/白色
  • 款式： HV8589-212

Nike Swim Legacy

15% 折让

Nike Swim Legacy Comfort Mirrored 泳镜采用经典设计，从训练到比赛，都能带来舒适感和速度感。柔软硅胶镜圈，带来舒适贴合的佩戴体验。Nike Swift Track 鼻桥系统结合背面弧形带扣设计，打造流畅贴合度。低调曲面镜片，缔造清晰视野。

其他细节

  • 曲面镜片，塑就清晰视野
  • Nike Swift Track 鼻桥系统，便于调整
  • 配有四个鼻桥，适合不同脸型
  • 背面弧形带扣设计，可舒适贴合头部轮廓
  • 镜面镀膜，有助阻挡紫外线

产品细节

  • 经国际泳联/世界游泳联合会认证
  • 不含双酚 A/不含乳胶
  • 镜片/带扣：改性PCT。鼻桥：热塑性聚氨酯。镜圈/镜带：硅胶
  • 泳镜保养：请避免让镜片沾染污垢和油渍，以保持上佳的使用效果
  • 每次使用后用清水轻柔地清洗
  • 请勿擦拭或摩擦泳镜内侧
  • 显示颜色： 暗烟灰/黑/白色/白色
  • 款式： HV8589-212

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    游泳装备类商品如需退换货，点击此处了解更多特殊要求。

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。