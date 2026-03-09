Nike Swim Legacy
Comfort Mirrored 泳镜
¥189
Nike Swim Legacy Comfort Mirrored 泳镜采用经典设计，从训练到比赛，都能带来舒适感和速度感。柔软硅胶镜圈，带来舒适贴合的佩戴体验。Nike Swift Track 鼻桥系统结合背面弧形带扣设计，打造流畅贴合度。低调曲面镜片，缔造清晰视野。
- 显示颜色： 暗烟灰/黑/白色/白色
- 款式： HV8589-212
Nike Swim Legacy
¥189
Nike Swim Legacy Comfort Mirrored 泳镜采用经典设计，从训练到比赛，都能带来舒适感和速度感。柔软硅胶镜圈，带来舒适贴合的佩戴体验。Nike Swift Track 鼻桥系统结合背面弧形带扣设计，打造流畅贴合度。低调曲面镜片，缔造清晰视野。
其他细节
- 曲面镜片，塑就清晰视野
- Nike Swift Track 鼻桥系统，便于调整
- 配有四个鼻桥，适合不同脸型
- 背面弧形带扣设计，可舒适贴合头部轮廓
产品细节
- 不含双酚 A/不含乳胶
- 镜片/带扣：改性PCT。鼻桥：热塑性聚氨酯。镜圈/镜带：硅胶
- 泳镜保养：请避免让镜片沾染污垢和油渍，以保持上佳的使用效果
- 每次使用后用清水轻柔地清洗
- 请勿擦拭或摩擦泳镜内侧
- 显示颜色： 暗烟灰/黑/白色/白色
- 款式： HV8589-212
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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