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Nike Swim Legacy
Mirrored 泳镜
10% 折让
Nike Swim Legacy Mirrored 泳镜采用经典设计，从训练到比赛，都能带来舒适感和速度感。Legacy 系列泳镜采用柔软硅胶镜圈设计与经典竞速造型，舒适贴合。Nike Swift Track 鼻桥系统结合背面弧形带扣设计，打造流畅贴合度。低调曲面镜片，缔造清晰视野。
- 显示颜色： 浅烟灰/大学红/黑/白色
- 款式： FD3451-077
Nike Swim Legacy
10% 折让
Nike Swim Legacy Mirrored 泳镜采用经典设计，从训练到比赛，都能带来舒适感和速度感。Legacy 系列泳镜采用柔软硅胶镜圈设计与经典竞速造型，舒适贴合。Nike Swift Track 鼻桥系统结合背面弧形带扣设计，打造流畅贴合度。低调曲面镜片，缔造清晰视野。
其他细节
- 曲面镜片，塑就清晰视野
- Nike Swift Track 鼻桥系统，便于调整
- 配有四个鼻桥，适合不同脸型
- 背面弧形带扣设计，可舒适贴合头部轮廓
-
产品细节
- 不含双酚 A/不含乳胶
- 镜片/带扣：改性PCT (Tritan)。镜圈/镜带：硅胶。鼻桥：热塑性聚氨酯
- 泳镜保养：请避免让镜片沾染污垢和油渍，以保持上佳的使用效果
- 每次使用后用清水轻柔地清洗
- 请勿擦拭或摩擦泳镜内侧
- 显示颜色： 浅烟灰/大学红/黑/白色
- 款式： FD3451-077
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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