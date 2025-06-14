 

Nike Swim Poly Solid

男子平角泳裤

¥299¥34914% 折让
黑/黑/白色
深藏青/黑/白色

Nike Swim Poly Solid 男子平角泳裤采用耐穿 HydraStrong 面料，搭配可调节抽绳、平缝设计和正面拼接里料，缔造舒适感受。


  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： CZ7590-010

Nike Swim Poly Solid

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简约舒适，水中畅动

Nike Swim Poly Solid 男子平角泳裤采用耐穿 HydraStrong 面料，搭配可调节抽绳、平缝设计和正面拼接里料，缔造舒适感受。

其他细节

  • Nike HydraStrong 面料经久耐穿，助力随心畅游
  • 内置抽绳设计，可供自主调节贴合度，缔造个性化舒适感受
  • 正面拼接里料，提供出众包覆效果
  • 平缝结构，顺滑亲肤

产品细节

  • 面料/里料：100% 聚酯纤维
  • 每次穿着后单独用冷水手洗
  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： CZ7590-010

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