Nike Swim Solid
男子三角泳裤
¥299¥34914% 折让
Nike Swim Solid 男子三角泳裤采用匠心设计，助你在水中畅快滑行，轻松驾驭比赛。正面添加衬里，舒适包覆；可调节内置抽绳，稳固贴合。
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： CZ7602-010
Nike Swim Solid
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Nike Swim Solid 男子三角泳裤采用匠心设计，助你在水中畅快滑行，轻松驾驭比赛。正面添加衬里，舒适包覆；可调节内置抽绳，稳固贴合。
其他细节
- Nike HydraStrong 耐氯面料，经久耐穿，可帮助抵御水中氯的不良影响，助力随心畅游
- 平缝结构，有助减少摩擦
产品细节
- 刺绣耐克勾勾设计
- 面料/里料：100% 聚酯纤维
- 每次穿着后单独用冷水手洗
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： CZ7602-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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