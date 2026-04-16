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Nike Swim Valiant
Mirrored 泳镜
¥219
舒适出众。Nike Swim Valiant Mirrored 泳镜的设计灵感源自水的流动，其轮廓设计紧贴眼眶骨，将舒适感提升至新境界。采用柔韧镜圈结合弯曲点设计，贴合脸形。低调曲面镜片，缔造清晰视野。
- 显示颜色： 白色
- 款式： HV8592-100
Nike Swim Valiant
¥219
舒适出众。Nike Swim Valiant Mirrored 泳镜的设计灵感源自水的流动，其轮廓设计紧贴眼眶骨，将舒适感提升至新境界。采用柔韧镜圈结合弯曲点设计，贴合脸形。低调曲面镜片，缔造清晰视野。
其他细节
- 柔韧镜圈设计，可灵活贴合脸形
- 曲面镜片，塑就清晰视野
- Nike Swift Track 鼻桥系统，便于调整
- 配有四个鼻桥，适合不同脸型
- 背面弧形带扣设计，可舒适贴合头部轮廓
- 轻盈流线贴合设计基于流体动力学打造，助力轻松畅游
产品细节
- 不含乳胶
- 镜片/带扣：聚碳酸酯。镜圈：热塑性橡胶。鼻桥：热塑性聚氨酯。镜带：硅胶
- 泳镜保养：请避免让镜片沾染污垢和油渍，以保持上佳的使用效果
- 每次使用后用清水轻柔地清洗
- 请勿擦拭或摩擦泳镜内侧
- 显示颜色： 白色
- 款式： HV8592-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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