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Nike Swim Valiant Mirrored 泳镜 - 白色

Nike Swim Valiant

Mirrored 泳镜

¥219
白色
电压绿/浅烟灰/黑/白色

舒适出众。Nike Swim Valiant Mirrored 泳镜的设计灵感源自水的流动，其轮廓设计紧贴眼眶骨，将舒适感提升至新境界。采用柔韧镜圈结合弯曲点设计，贴合脸形。低调曲面镜片，缔造清晰视野。


  • 显示颜色： 白色
  • 款式： HV8592-100

Nike Swim Valiant

¥219

舒适出众。Nike Swim Valiant Mirrored 泳镜的设计灵感源自水的流动，其轮廓设计紧贴眼眶骨，将舒适感提升至新境界。采用柔韧镜圈结合弯曲点设计，贴合脸形。低调曲面镜片，缔造清晰视野。

其他细节

  • 柔韧镜圈设计，可灵活贴合脸形
  • 曲面镜片，塑就清晰视野
  • Nike Swift Track 鼻桥系统，便于调整
  • 配有四个鼻桥，适合不同脸型
  • 背面弧形带扣设计，可舒适贴合头部轮廓
  • 轻盈流线贴合设计基于流体动力学打造，助力轻松畅游

产品细节

  • 不含乳胶
  • 镜片/带扣：聚碳酸酯。镜圈：热塑性橡胶。鼻桥：热塑性聚氨酯。镜带：硅胶
  • 泳镜保养：请避免让镜片沾染污垢和油渍，以保持上佳的使用效果
  • 每次使用后用清水轻柔地清洗
  • 请勿擦拭或摩擦泳镜内侧
  • 显示颜色： 白色
  • 款式： HV8592-100

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