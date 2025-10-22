Nike Swim Valiant
Mirrored 泳镜
22% 折让
Nike Swim Valiant Mirrored 泳镜采用立体鼻桥搭配弯曲点设计，灵活贴合脸形，缔造舒适贴合感。轻盈流线贴合设计基于流体动力学打造，助力轻松畅游；镜面镀膜，有助减少紫外线并减少眩光。
- 显示颜色： 大学蓝/黑
- 款式： HV8592-412
Nike Swim Valiant
22% 折让
Nike Swim Valiant Mirrored 泳镜采用立体鼻桥搭配弯曲点设计，灵活贴合脸形，缔造舒适贴合感。轻盈流线贴合设计基于流体动力学打造，助力轻松畅游；镜面镀膜，有助减少紫外线并减少眩光。
其他细节
- 柔韧设计随你而动，灵活贴合脸形，缔造舒适贴合感
- 曲面镜片，塑就清晰视野
- 四种鼻桥尺寸，让你选择适合自己的尺寸，打造专属舒适贴合感
- Nike Swift Track 系统，方便快速轻松地更换鼻桥
- 轻盈流线贴合设计基于流体动力学打造，助力轻松畅游
产品细节
- 背面弧形带扣
- 主要材料：镜片/带扣：聚碳酸酯。镜圈：热塑性橡胶 (TPR)。鼻桥：热塑性聚氨酯 (TPU)。
- 镜带：硅胶
- 泳镜保养：请避免让镜片沾染污垢和油渍，以保持上佳的使用效果
- 每次使用后用清水轻柔地清洗
- 请勿擦拭或摩擦泳镜内侧
- 显示颜色： 大学蓝/黑
- 款式： HV8592-412
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。