Nike Swim Valiant Mirrored 泳镜采用立体鼻桥搭配弯曲点设计，灵活贴合脸形，缔造舒适贴合感。轻盈流线贴合设计基于流体动力学打造，助力轻松畅游；镜面镀膜，有助减少紫外线并减少眩光。


  • 显示颜色： 大学蓝/黑
  • 款式： HV8592-412

其他细节

  • 柔韧设计随你而动，灵活贴合脸形，缔造舒适贴合感
  • 曲面镜片，塑就清晰视野
  • 四种鼻桥尺寸，让你选择适合自己的尺寸，打造专属舒适贴合感
  • Nike Swift Track 系统，方便快速轻松地更换鼻桥
  • 轻盈流线贴合设计基于流体动力学打造，助力轻松畅游

产品细节

  • 背面弧形带扣
  • 主要材料：镜片/带扣：聚碳酸酯。镜圈：热塑性橡胶 (TPR)。鼻桥：热塑性聚氨酯 (TPU)。
  • 镜带：硅胶
  • 泳镜保养：请避免让镜片沾染污垢和油渍，以保持上佳的使用效果
  • 每次使用后用清水轻柔地清洗
  • 请勿擦拭或摩擦泳镜内侧
  • 显示颜色： 大学蓝/黑
  • 款式： HV8592-412

