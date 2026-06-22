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Nike Swim Vapor Mirrored 泳镜 - 银/黑/白色

Nike Swim Vapor

Mirrored 泳镜

12% 折让

Nike Swim Vapor Mirrored 泳镜助你清晰锁定前方，赢下属于你的比赛。Nike Swift Track 鼻桥系统打造流畅贴合度。


  • 显示颜色： 银/黑/白色
  • 款式： CW9533-011

Nike Swim Vapor

12% 折让

Nike Swim Vapor Mirrored 泳镜助你清晰锁定前方，赢下属于你的比赛。Nike Swift Track 鼻桥系统打造流畅贴合度。

其他细节

  • 曲面镜片，塑就清晰视野
  • 柔软硅胶镜圈，带来舒适贴合的佩戴体验
  • Nike Swift Track 鼻桥系统，便于调整

产品细节

  • 不含乳胶
  • 镜片/带扣：聚碳酸酯。镜圈：热塑性橡胶。头带：硅胶。鼻桥：热塑性聚氨酯
  • 泳镜保养：请避免让镜片沾染污垢和油渍，以保持上佳的使用效果
  • 每次使用后用清水轻柔地清洗
  • 请勿擦拭或摩擦泳镜内侧
  • 显示颜色： 银/黑/白色
  • 款式： CW9533-011

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