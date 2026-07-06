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Nike Swim Vapor
Mirrored 泳镜
20% 折让
Nike Swim Vapor Mirrored 泳镜助你清晰锁定前方，赢下属于你的比赛。Nike Swift Track 鼻桥系统打造流畅贴合度。
- 显示颜色： 银/黑/白色
- 款式： CW9533-011
Nike Swim Vapor
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Nike Swim Vapor Mirrored 泳镜助你清晰锁定前方，赢下属于你的比赛。Nike Swift Track 鼻桥系统打造流畅贴合度。
其他细节
- 曲面镜片，塑就清晰视野
- 柔软硅胶镜圈，带来舒适贴合的佩戴体验
- Nike Swift Track 鼻桥系统，便于调整
产品细节
- 不含乳胶
- 镜片/带扣：聚碳酸酯。镜圈：热塑性橡胶。头带：硅胶。鼻桥：热塑性聚氨酯
- 泳镜保养：请避免让镜片沾染污垢和油渍，以保持上佳的使用效果每次使用后，请用清洁冷水轻柔冲洗请勿擦拭或揉搓泳镜内侧
- 显示颜色： 银/黑/白色
- 款式： CW9533-011
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。