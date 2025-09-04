Nike Swim Voyage
男子工装短裤（全衬里）
23% 折让
Nike Swim Voyage 男子工装短裤（全衬里）以匠心设计焕新演绎粉丝挚爱单品。设有两个大口袋，并配有按扣，可安全存储物品；后身隐藏式拉链口袋，便于妥善收纳基本物品。休闲剪裁，营造舒适感受，助你畅享水中乐趣。
- 显示颜色： 杏茶色/杏茶色
- 款式： HV7071-297
其他细节
- 弹性腰部设计，缔造舒适穿着感受
- 侧边网眼布衬里口袋，方便收纳小物
- 工装口袋褶裥融入打孔细节，便于排水
- 后身隐藏式拉链口袋搭配网眼布衬里，可存放其他物品
产品细节
- 刺绣标志
- 面料：100% 尼龙。里料：100% 聚酯纤维
- 可与同色衣物一起冷水机洗
