 
Nike Swim Voyage 男子工装短裤（全衬里） - 杏茶色/杏茶色

Nike Swim Voyage

男子工装短裤（全衬里）

23% 折让
杏茶色/杏茶色
狼灰/狼灰

Nike Swim Voyage 男子工装短裤（全衬里）以匠心设计焕新演绎粉丝挚爱单品。设有两个大口袋，并配有按扣，可安全存储物品；后身隐藏式拉链口袋，便于妥善收纳基本物品。休闲剪裁，营造舒适感受，助你畅享水中乐趣。


  • 显示颜色： 杏茶色/杏茶色
  • 款式： HV7071-297

Nike Swim Voyage

23% 折让

Nike Swim Voyage 男子工装短裤（全衬里）以匠心设计焕新演绎粉丝挚爱单品。设有两个大口袋，并配有按扣，可安全存储物品；后身隐藏式拉链口袋，便于妥善收纳基本物品。休闲剪裁，营造舒适感受，助你畅享水中乐趣。

其他细节

  • 弹性腰部设计，缔造舒适穿着感受
  • 侧边网眼布衬里口袋，方便收纳小物
  • 工装口袋褶裥融入打孔细节，便于排水
  • 后身隐藏式拉链口袋搭配网眼布衬里，可存放其他物品

产品细节

  • 刺绣标志
  • 面料：100% 尼龙。里料：100% 聚酯纤维
  • 可与同色衣物一起冷水机洗
  • 显示颜色： 杏茶色/杏茶色
  • 款式： HV7071-297

尺寸与尺码

    本款为美码版型，建议参考尺码工具进行选购。

  • 尺码表

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。