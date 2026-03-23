 
Nike Swim Whitewater Essential Dri-FIT 男子速干长袖冲浪上衣 - 白色/黑

Nike Swim Whitewater Essential

Dri-FIT 男子速干长袖冲浪上衣

¥399

穿上 Nike Swim Whitewater Essential Dri-FIT 男子速干长袖冲浪上衣，畅游无忧。这款紧身上衣采用富有弹性、导湿速干的针织面料制成，助你自如畅动。企领、拇指孔和下摆内置织带挂环，有助于保持稳固。


  • 显示颜色： 白色/黑
  • 款式： IQ7952-100

Nike Swim Whitewater Essential

¥399

穿上 Nike Swim Whitewater Essential Dri-FIT 男子速干长袖冲浪上衣，畅游无忧。这款紧身上衣采用富有弹性、导湿速干的针织面料制成，助你自如畅动。企领、拇指孔和下摆内置织带挂环，有助于保持稳固。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 平缝结构有助减少摩擦

产品细节

  • 热转印耐克勾勾
  • 面料：84% 聚酯纤维/16% 氨纶
  • 可与同色衣物一起冷水机洗
  • 显示颜色： 白色/黑
  • 款式： IQ7952-100

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    游泳装备类商品如需退换货，点击此处了解更多特殊要求。

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。