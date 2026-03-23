Nike Swim Whitewater Essential
Dri-FIT 男子速干长袖冲浪上衣
¥399
穿上 Nike Swim Whitewater Essential Dri-FIT 男子速干长袖冲浪上衣，畅游无忧。这款紧身上衣采用富有弹性、导湿速干的针织面料制成，助你自如畅动。企领、拇指孔和下摆内置织带挂环，有助于保持稳固。
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： IQ7952-100
Nike Swim Whitewater Essential
¥399
穿上 Nike Swim Whitewater Essential Dri-FIT 男子速干长袖冲浪上衣，畅游无忧。这款紧身上衣采用富有弹性、导湿速干的针织面料制成，助你自如畅动。企领、拇指孔和下摆内置织带挂环，有助于保持稳固。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 平缝结构有助减少摩擦
产品细节
- 热转印耐克勾勾
- 面料：84% 聚酯纤维/16% 氨纶
- 可与同色衣物一起冷水机洗
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： IQ7952-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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