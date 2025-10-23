 
Nike Swoosh 女子中强度支撑速干衬垫前拉链运动内衣 - 珍珠灰

Nike Swoosh

女子中强度支撑速干衬垫前拉链运动内衣

31% 折让

穿脱运动内衣不应该成为训练的异常困难的部分。Nike Swoosh 女子中强度支撑速干衬垫前拉链运动内衣采用前拉链设计，易于穿脱；搭配半自动锁定拉链，塑就出众稳定性。中强度支撑设计，营造舒适承托效果，有助稳固衣身。采用缝合式衬垫，保持稳固不移位不折叠，令你心无旁骛，全力以赴。弹性贴合面料搭载导湿速干技术，助你在训练时畅享舒适感受。


  • 显示颜色： 珍珠灰
  • 款式： II0466-047

出众面料，随型贴合

轻盈贴合面料宛如第二层肌肤，缔造非凡舒适的运动体验。

干爽体验

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。 采用工字型肩带，精简包覆面积，提升透气性。

产品细节

  • 面料/里料拼接：72% 聚酯纤维/28% 氨纶。后片中心网眼布/后片中心里料：82% 聚酯纤维/18% 氨纶。前片里料：81% 聚酯纤维/19% 氨纶。衬垫背面面料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
