乐享无拘运动，别让运动内衣阻挡你的脚步。这款 Nike Swoosh 女子速干中强度支撑衬垫运动内衣采用中强度支撑设计，搭配缝合式胸垫，不易移位或折叠，稳固贴合。导湿速干的弹性面料，助你保持舒适。

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