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Nike Swoosh
女子速干中强度支撑衬垫运动内衣
¥349
乐享无拘运动，别让运动内衣阻挡你的脚步。这款 Nike Swoosh 女子速干中强度支撑衬垫运动内衣采用中强度支撑设计，搭配缝合式胸垫，不易移位或折叠，稳固贴合。导湿速干的弹性面料，助你保持舒适。
- 显示颜色： 浅矿石紫
- 款式： IV6617-250
Nike Swoosh
¥349
乐享无拘运动，别让运动内衣阻挡你的脚步。这款 Nike Swoosh 女子速干中强度支撑衬垫运动内衣采用中强度支撑设计，搭配缝合式胸垫，不易移位或折叠，稳固贴合。导湿速干的弹性面料，助你保持舒适。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适
- 中强度支撑，营造贴合的舒适承托
- 网眼里料拼接，让你乐享清爽
- 弹性面料，缔造非凡舒适感受和出众支撑效果
产品细节
- 面料/后片里料：72% 聚酯纤维/28% 氨纶。网眼布：81% 聚酯纤维/19% 氨纶。衬垫背面面料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 浅矿石紫
- 款式： IV6617-250
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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