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Nike Swoosh 女子速干中强度支撑衬垫运动内衣 - 浅矿石紫

Nike Swoosh

女子速干中强度支撑衬垫运动内衣

¥349

乐享无拘运动，别让运动内衣阻挡你的脚步。这款 Nike Swoosh 女子速干中强度支撑衬垫运动内衣采用中强度支撑设计，搭配缝合式胸垫，不易移位或折叠，稳固贴合。导湿速干的弹性面料，助你保持舒适。


  • 显示颜色： 浅矿石紫
  • 款式： IV6617-250

Nike Swoosh

¥349

乐享无拘运动，别让运动内衣阻挡你的脚步。这款 Nike Swoosh 女子速干中强度支撑衬垫运动内衣采用中强度支撑设计，搭配缝合式胸垫，不易移位或折叠，稳固贴合。导湿速干的弹性面料，助你保持舒适。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适
  • 中强度支撑，营造贴合的舒适承托
  • 网眼里料拼接，让你乐享清爽
  • 弹性面料，缔造非凡舒适感受和出众支撑效果

产品细节

  • 面料/后片里料：72% 聚酯纤维/28% 氨纶。网眼布：81% 聚酯纤维/19% 氨纶。衬垫背面面料：100% 聚酯纤维 
  • 可机洗
  • 显示颜色： 浅矿石紫
  • 款式： IV6617-250

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