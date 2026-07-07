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Nike Swoosh
女子速干中强度支撑衬垫运动内衣
稳固到位，全力开练。Nike Swoosh 女子速干中强度支撑衬垫运动内衣兼具出众支撑性和舒适承托效果，稳固贴合，包覆出众，让你尽情挥汗。弹性可导湿速干面料，让你做好准备，随时开练。
- 显示颜色： 黑/白色/白色/白色
- 款式： IM9905-010
Nike Swoosh
稳固到位，全力开练。Nike Swoosh 女子速干中强度支撑衬垫运动内衣兼具出众支撑性和舒适承托效果，稳固贴合，包覆出众，让你尽情挥汗。弹性可导湿速干面料，让你做好准备，随时开练。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 轻盈弹性面料结合网眼布拼接里料，助你畅享清爽
- 中强度支撑设计，营造舒适承托效果，有助稳固衣身
产品细节
- 缝合式衬垫
- 面料：72% 聚酯纤维/28% 氨纶。网眼布：81% 聚酯纤维/19% 氨纶。后片里料：72% 聚酯纤维/28% 氨纶。衬垫背面面料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色/白色/白色
- 款式： IM9905-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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