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Nike Swoosh 幼童凉感防晒阳光印花T恤 - 白色

Nike Swoosh

幼童凉感防晒阳光印花T恤

17% 折让

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Nike Swoosh 幼童凉感防晒阳光印花T恤采用弹性针织面料，舒适非凡，是暖天的基础佳选单品，助孩子自在畅玩。经典版型让孩子们舒适畅动，圆领设计方便轻松穿脱。


  • 显示颜色： 白色
  • 款式： II3525-100

Nike Swoosh

17% 折让

Nike Swoosh 幼童凉感防晒阳光印花T恤采用弹性针织面料，舒适非凡，是暖天的基础佳选单品，助孩子自在畅玩。经典版型让孩子们舒适畅动，圆领设计方便轻松穿脱。

产品细节

  • UPF 40+
  • 86% 锦纶/14% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色
  • 款式： II3525-100

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