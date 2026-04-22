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Nike Swoosh
幼童凉感防晒阳光印花T恤
17% 折让
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此配色当前无货
Nike Swoosh 幼童凉感防晒阳光印花T恤采用弹性针织面料，舒适非凡，是暖天的基础佳选单品，助孩子自在畅玩。经典版型让孩子们舒适畅动，圆领设计方便轻松穿脱。
- 显示颜色： 白色
- 款式： II3525-100
Nike Swoosh
17% 折让
Nike Swoosh 幼童凉感防晒阳光印花T恤采用弹性针织面料，舒适非凡，是暖天的基础佳选单品，助孩子自在畅玩。经典版型让孩子们舒适畅动，圆领设计方便轻松穿脱。
产品细节
- UPF 40+
- 86% 锦纶/14% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 白色
- 款式： II3525-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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