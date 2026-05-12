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Nike Swoosh
幼童梭织夹克
19% 折让
Nike Swoosh 幼童梭织夹克采用梭织面料，饰有大号标志，尽展你对耐克勾的热爱。可收纳风帽，在你需要时提供出众包覆效果，不需要时可收纳至立领中；休闲剪裁结合全长拉链开襟设计，便于叠搭。侧缝口袋可供存储小物件，弹性袖口和下摆有助稳固衣身。
- 显示颜色： 黑
- 款式： HF2470-010
Nike Swoosh
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Nike Swoosh 幼童梭织夹克采用梭织面料，饰有大号标志，尽展你对耐克勾的热爱。可收纳风帽，在你需要时提供出众包覆效果，不需要时可收纳至立领中；休闲剪裁结合全长拉链开襟设计，便于叠搭。侧缝口袋可供存储小物件，弹性袖口和下摆有助稳固衣身。
产品细节
- 夹克采用全衬里设计
- 面布/里布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： HF2470-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。