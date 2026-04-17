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Nike Swoosh 女子中强度支撑衬垫速干运动内衣 - 灰黑

Nike Swoosh

耐克女子夜跑系列女子中强度支撑衬垫速干运动内衣

¥399
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稳固到位，全力开练。Nike Swoosh 耐克女子夜跑系列女子中强度支撑衬垫速干运动内衣兼具出众支撑性和舒适承托效果，稳固贴合，包覆出众，让你尽情挥汗。弹性速干面料，让你做好准备，随时开练。045 配色为耐克女子夜跑系列。


  • 显示颜色： 灰黑
  • 款式： IR7595-045

Nike Swoosh

¥399

稳固到位，全力开练。Nike Swoosh 耐克女子夜跑系列女子中强度支撑衬垫速干运动内衣兼具出众支撑性和舒适承托效果，稳固贴合，包覆出众，让你尽情挥汗。弹性速干面料，让你做好准备，随时开练。045 配色为耐克女子夜跑系列。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。结合网眼拼接衬里，助你保持清爽
  • 轻盈弹性面料，营造舒适承托和精致塑形效果
  • 中强度支撑设计，营造舒适承托效果，有助稳固衣身

产品细节

  • 面料/里料拼接：72% 聚酯纤维/28% 氨纶。后片中心网眼布/后片中心里料：82% 聚酯纤维/18% 氨纶。前片里料：81% 聚酯纤维/19% 氨纶。衬垫背面面料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 灰黑
  • 款式： IR7595-045

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