稳固到位，全力开练。Nike Swoosh 耐克女子夜跑系列女子中强度支撑衬垫速干运动内衣兼具出众支撑性和舒适承托效果，稳固贴合，包覆出众，让你尽情挥汗。弹性速干面料，让你做好准备，随时开练。045 配色为耐克女子夜跑系列。

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