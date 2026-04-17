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Nike Swoosh
耐克女子夜跑系列女子中强度支撑衬垫速干运动内衣
¥399
稳固到位，全力开练。Nike Swoosh 耐克女子夜跑系列女子中强度支撑衬垫速干运动内衣兼具出众支撑性和舒适承托效果，稳固贴合，包覆出众，让你尽情挥汗。弹性速干面料，让你做好准备，随时开练。045 配色为耐克女子夜跑系列。
- 显示颜色： 灰黑
- 款式： IR7595-045
Nike Swoosh
¥399
稳固到位，全力开练。Nike Swoosh 耐克女子夜跑系列女子中强度支撑衬垫速干运动内衣兼具出众支撑性和舒适承托效果，稳固贴合，包覆出众，让你尽情挥汗。弹性速干面料，让你做好准备，随时开练。045 配色为耐克女子夜跑系列。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。结合网眼拼接衬里，助你保持清爽
- 轻盈弹性面料，营造舒适承托和精致塑形效果
- 中强度支撑设计，营造舒适承托效果，有助稳固衣身
产品细节
- 面料/里料拼接：72% 聚酯纤维/28% 氨纶。后片中心网眼布/后片中心里料：82% 聚酯纤维/18% 氨纶。前片里料：81% 聚酯纤维/19% 氨纶。衬垫背面面料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 灰黑
- 款式： IR7595-045
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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