Nike Swoosh

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乐享无拘运动， 别让运动内衣阻挡你的脚步。Nike Swoosh 郑钦文同款女子中强度支撑速干衬垫运动内衣采用缝合式衬垫，保持稳固不移位或折叠，令你心无旁骛，全力以赴。中强度支撑设计，营造舒适承托效果，有助稳固衣身，是训练健身和舞蹈课程的理想之选。弹性面料搭载导湿速干技术，助你在训练时畅享干爽舒适感受。配色 442 为网球运动员郑钦文 (Zheng Qinwen)、大坂直美 (Naomi Osaka) 同款。配色 499 为网球运动员阿曼达·阿尼西莫娃 (Amanda Anisimova) 同款。配色 017 为网球运动员米拉·安德烈耶娃 (Mirra Andreeva) 同款。

出众面料，随型贴合 轻盈弹性面料宛如第二层肌肤，缔造非凡舒适感受和出众支撑效果，助你全力开练。 干爽体验 Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽、舒适和专注。结合网眼布拼接里料，助你保持舒爽。