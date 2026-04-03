 
第 1 张图片，共 6 张图片
Nike Swoosh 马年限定脱缰系列新年款女子速干中强度支撑运动内衣 - 帆白

Nike Swoosh 马年限定脱缰系列

新年款女子速干中强度支撑运动内衣

10% 折让

穿上 Nike Swoosh 马年限定脱缰系列新年款女子速干中强度支撑运动内衣，喜迎马年。弹性面料搭载导湿速干技术，助你畅享舒适感受；缝合式衬垫保持稳固不移位或折叠，令你心无旁骛，全力以赴。


  • 显示颜色： 帆白
  • 款式： IQ3832-133

Nike Swoosh 马年限定脱缰系列

10% 折让

穿上 Nike Swoosh 马年限定脱缰系列新年款女子速干中强度支撑运动内衣，喜迎马年。弹性面料搭载导湿速干技术，助你畅享舒适感受；缝合式衬垫保持稳固不移位或折叠，令你心无旁骛，全力以赴。

出众面料，随型贴合

弹性贴合面料宛如第二层肌肤，缔造非凡舒适感受和出众支撑效果，助你全力开练。  

尽情训练，干爽体验

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。结合网眼布拼接里料，助你保持清爽。

产品细节

  • 面料/后片里料：72% 聚酯纤维/28% 氨纶。网眼布：81% 聚酯纤维/19% 氨纶。衬垫背面面料：100% 聚酯纤维 
  • 可机洗
  • 显示颜色： 帆白
  • 款式： IQ3832-133

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。