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Nike Swoosh Go
耐克宝宝 GO 婴童运动鞋
¥429
这款一脚蹬运动鞋是小小“狂野宝宝”的理想之选。Nike Swoosh Go 耐克宝宝 GO 婴童运动鞋采用匠心鞋头设计，为活泼好动的双足提供充裕空间；鞋面采用略带弹性的材质，搭配一脚蹬设计，让小宝贝们能够轻松穿脱。
- 显示颜色： 白色/荧光黄/黑
- 款式： IV5719-100
Nike Swoosh Go
¥429
这款一脚蹬运动鞋是小小“狂野宝宝”的理想之选。Nike Swoosh Go 耐克宝宝 GO 婴童运动鞋采用匠心鞋头设计，为活泼好动的双足提供充裕空间；鞋面采用略带弹性的材质，搭配一脚蹬设计，让小宝贝们能够轻松穿脱。
其他细节
- 鞋面采用织物制成，经久耐穿
- 一脚蹬设计，令鞋款便于穿脱
产品细节
- 低帮鞋口
- 泡棉中底
- 橡胶外底
- 显示颜色： 白色/荧光黄/黑
- 款式： IV5719-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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