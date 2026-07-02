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Nike Swoosh Go 耐克宝宝 GO 婴童运动鞋 - 白色/荧光黄/黑

Nike Swoosh Go

耐克宝宝 GO 婴童运动鞋

¥429
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这款一脚蹬运动鞋是小小“狂野宝宝”的理想之选。Nike Swoosh Go 耐克宝宝 GO 婴童运动鞋采用匠心鞋头设计，为活泼好动的双足提供充裕空间；鞋面采用略带弹性的材质，搭配一脚蹬设计，让小宝贝们能够轻松穿脱。


  • 显示颜色： 白色/荧光黄/黑
  • 款式： IV5719-100

Nike Swoosh Go

¥429

这款一脚蹬运动鞋是小小“狂野宝宝”的理想之选。Nike Swoosh Go 耐克宝宝 GO 婴童运动鞋采用匠心鞋头设计，为活泼好动的双足提供充裕空间；鞋面采用略带弹性的材质，搭配一脚蹬设计，让小宝贝们能够轻松穿脱。

其他细节

  • 鞋面采用织物制成，经久耐穿
  • 一脚蹬设计，令鞋款便于穿脱

产品细节

  • 低帮鞋口
  • 泡棉中底
  • 橡胶外底
  • 显示颜色： 白色/荧光黄/黑
  • 款式： IV5719-100

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