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Nike Synthetic-Fill 男子双面穿高尔夫马甲 - 黑/暗烟灰/暗烟灰

Nike

Synthetic-Fill 男子双面穿高尔夫马甲

¥699

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即使不良天气来袭，也能保持出色比赛表现。Nike Synthetic-Fill 男子双面穿高尔夫马甲采用保暖设计，一面倍感柔软，一面质地顺滑，令你轻松打造多变造型。


  • 显示颜色： 黑/暗烟灰/暗烟灰
  • 款式： CK6075-010

Nike

¥699

球场必备，双重风格

即使不良天气来袭，也能保持出色比赛表现。Nike Synthetic-Fill 男子双面穿高尔夫马甲采用保暖设计，一面倍感柔软，一面质地顺滑，令你轻松打造多变造型。

双重风格

双面穿设计，让你在柔软起绒和顺滑绗缝表面之间轻松切换。

应对不良天气

合成材质填充物，助你在潮湿天气中依然保持温暖。

可调式贴合感

双向拉链结合顶部纹理拉链头，无需摘下手套，亦可轻松调节贴合度。衣领采用拉链挡片设计，保护颈部。

产品细节

  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • 拉链口袋
  • 面料/里料/填充物：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/暗烟灰/暗烟灰
  • 款式： CK6075-010

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