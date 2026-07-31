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Nike Tailored Performance Dri-FIT 女子速干高尔夫短裤 - 黑/白色

Nike Tailored Performance

Dri-FIT 女子速干高尔夫短裤

¥649

穿上这款短裤，在球场上找到自己的节奏。Nike Tailored Performance Dri-FIT 女子速干高尔夫裙裤采用导湿速干面料，顺滑飘逸，结合柔软非凡的内置衬裤，提供出色的包覆效果和支撑力。两个插手口袋结合一个后身口袋，在球场内外都能为随身物件提供便捷的收纳空间。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： IV5069-010

Nike Tailored Performance

¥649

穿上这款短裤，在球场上找到自己的节奏。Nike Tailored Performance Dri-FIT 女子速干高尔夫裙裤采用导湿速干面料，顺滑飘逸，结合柔软非凡的内置衬裤，提供出色的包覆效果和支撑力。两个插手口袋结合一个后身口袋，在球场内外都能为随身物件提供便捷的收纳空间。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 后身口袋，方便储物

产品细节

  • 两个插手口袋
  • 面料：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。腰头部分/紧身裤：80% 聚酯纤维/20% 氨纶。腋/胯下拼接里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： IV5069-010

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