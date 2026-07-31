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Nike Tailored Performance
Dri-FIT 女子速干高尔夫短裤
¥649
穿上这款短裤，在球场上找到自己的节奏。Nike Tailored Performance Dri-FIT 女子速干高尔夫裙裤采用导湿速干面料，顺滑飘逸，结合柔软非凡的内置衬裤，提供出色的包覆效果和支撑力。两个插手口袋结合一个后身口袋，在球场内外都能为随身物件提供便捷的收纳空间。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： IV5069-010
Nike Tailored Performance
¥649
穿上这款短裤，在球场上找到自己的节奏。Nike Tailored Performance Dri-FIT 女子速干高尔夫裙裤采用导湿速干面料，顺滑飘逸，结合柔软非凡的内置衬裤，提供出色的包覆效果和支撑力。两个插手口袋结合一个后身口袋，在球场内外都能为随身物件提供便捷的收纳空间。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 后身口袋，方便储物
产品细节
- 两个插手口袋
- 面料：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。腰头部分/紧身裤：80% 聚酯纤维/20% 氨纶。腋/胯下拼接里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： IV5069-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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