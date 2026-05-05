你在球场上追求卓越。因此，我们对这款短裤的每一个细节都用心设计。Nike Tailored Performance Dri-FIT 男子速干高尔夫短裤采用导湿速干梭织面料，轻盈舒适且兼具弹性，助你在球场上心无旁骛地专注比赛；优质缝线和精致工艺，为这款高尔夫单品注入现代气息，助你在年度大赛中大放异彩。

显示颜色： 黑/黑/黑

款式： IB0666-010