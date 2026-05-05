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Nike Tailored Performance
Dri-FIT 男子速干高尔夫短裤
¥799
你在球场上追求卓越。因此，我们对这款短裤的每一个细节都用心设计。Nike Tailored Performance Dri-FIT 男子速干高尔夫短裤采用导湿速干梭织面料，轻盈舒适且兼具弹性，助你在球场上心无旁骛地专注比赛；优质缝线和精致工艺，为这款高尔夫单品注入现代气息，助你在年度大赛中大放异彩。
- 显示颜色： 黑/黑/黑
- 款式： IB0666-010
Nike Tailored Performance
¥799
你在球场上追求卓越。因此，我们对这款短裤的每一个细节都用心设计。Nike Tailored Performance Dri-FIT 男子速干高尔夫短裤采用导湿速干梭织面料，轻盈舒适且兼具弹性，助你在球场上心无旁骛地专注比赛；优质缝线和精致工艺，为这款高尔夫单品注入现代气息，助你在年度大赛中大放异彩。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适
- 梭织衬里口袋和左侧球座收纳空间，便于轻松拿取球座和球标
- 两侧口袋饰有镶边，后侧右侧口袋饰有 Nike 盾形徽标，塑就出众质感
- 弹性腰部内里搭配硅胶细节，舒适贴合，有助于将衬衫稳固掖入下装
产品细节
- 四向弹性梭织面料
- 右侧口袋内置拉链口袋
- 后身口袋
- 按扣拉链门襟
- 腰带环
- 面料：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。口袋：86% 聚酯纤维/14% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑/黑
- 款式： IB0666-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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