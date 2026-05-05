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Nike Tailored Performance Dri-FIT 男子速干高尔夫短裤 - 黑/黑/黑

Nike Tailored Performance

Dri-FIT 男子速干高尔夫短裤

¥799
黑/黑/黑
尘光子色/尘光子色/尘光子色

你在球场上追求卓越。因此，我们对这款短裤的每一个细节都用心设计。Nike Tailored Performance Dri-FIT 男子速干高尔夫短裤采用导湿速干梭织面料，轻盈舒适且兼具弹性，助你在球场上心无旁骛地专注比赛；优质缝线和精致工艺，为这款高尔夫单品注入现代气息，助你在年度大赛中大放异彩。


  • 显示颜色： 黑/黑/黑
  • 款式： IB0666-010

Nike Tailored Performance

¥799

你在球场上追求卓越。因此，我们对这款短裤的每一个细节都用心设计。Nike Tailored Performance Dri-FIT 男子速干高尔夫短裤采用导湿速干梭织面料，轻盈舒适且兼具弹性，助你在球场上心无旁骛地专注比赛；优质缝线和精致工艺，为这款高尔夫单品注入现代气息，助你在年度大赛中大放异彩。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适
  • 梭织衬里口袋和左侧球座收纳空间，便于轻松拿取球座和球标
  • 两侧口袋饰有镶边，后侧右侧口袋饰有 Nike 盾形徽标，塑就出众质感
  • 弹性腰部内里搭配硅胶细节，舒适贴合，有助于将衬衫稳固掖入下装

产品细节

  • 四向弹性梭织面料
  • 右侧口袋内置拉链口袋
  • 后身口袋
  • 按扣拉链门襟
  • 腰带环
  • 面料：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。口袋：86% 聚酯纤维/14% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑/黑
  • 款式： IB0666-010

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