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Nike Tailored Performance Dri-FIT 男子速干高尔夫翻领T恤 - 白色/白色

Nike Tailored Performance

Dri-FIT 男子速干高尔夫翻领T恤

¥899

你在球场上追求卓越。这正是我们对 Nike Tailored Performance Dri-FIT 男子速干高尔夫翻领T恤的细节精益求精的原因。两大亮点是什么？优质提花针织面料和腋下网眼拼接设计，兼具透气性和活动空间，助你轻松完成全幅挥杆。


  • 显示颜色： 白色/白色
  • 款式： IB0206-100

Nike Tailored Performance

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其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适
  • 垂坠式开衩下摆设计，兼具包覆效果和灵活性，助你在比赛中发挥出上佳状态
  • 肩部接缝和包边装饰纽扣孔，塑就优质外观和出众质感
  • 正面和背面的关键区域融入精心设计的打孔细节，塑就简约的结构感

产品细节

  • 3 纽扣前襟
  • 面料：100% 聚酯纤维。网眼布：89% 聚酯纤维/11% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色/白色
  • 款式： IB0206-100

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