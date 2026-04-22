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Nike Tailored Performance
Dri-FIT 男子速干高尔夫翻领T恤
¥899
你在球场上追求卓越。这正是我们对 Nike Tailored Performance Dri-FIT 男子速干高尔夫翻领T恤的细节精益求精的原因。两大亮点是什么？优质提花针织面料和腋下网眼拼接设计，兼具透气性和活动空间，助你轻松完成全幅挥杆。
- 显示颜色： 白色/白色
- 款式： IB0206-100
Nike Tailored Performance
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其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适
- 垂坠式开衩下摆设计，兼具包覆效果和灵活性，助你在比赛中发挥出上佳状态
- 肩部接缝和包边装饰纽扣孔，塑就优质外观和出众质感
- 正面和背面的关键区域融入精心设计的打孔细节，塑就简约的结构感
产品细节
- 3 纽扣前襟
- 面料：100% 聚酯纤维。网眼布：89% 聚酯纤维/11% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 白色/白色
- 款式： IB0206-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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