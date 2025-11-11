Nike Tanjun EasyOn
女子运动鞋
22% 折让
无需炒作宣传，你就会对简约雅致的 Nike Tanjun EasyOn 女子运动鞋所迷倒。此鞋款搭载 Nike EasyOn 技术，帮助解放双手。 柔韧后跟在你蹬入时先下压再回弹，便于穿脱。 轻盈透气设计，堪称日常穿搭佳选。
- 显示颜色： 黑/荧光黄/黑/白色
- 款式： DV7786-001
其他细节
- FlyEase 更名为 EasyOn，体现 Nike 致力于打造易穿百搭产品的承诺
- 鞋面材料富有弹性且贴合足形，可与足部快速磨合，缔造个性化脚感
- 泡绵中底结合外底华夫格纹路，轻盈缓震，塑就出众抓地力
- 低帮加垫鞋口，造型利落，质感出众
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
