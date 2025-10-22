 
Nike Tanjun EasyOn 幼童透气运动鞋 - 黑/白色/白色

Nike Tanjun EasyOn

幼童透气运动鞋

42% 折让
黑/白色/白色
足球灰/白色/白色/白色
浅紫丁香色/白色/白色

Nike Tanjun EasyOn 幼童运动鞋轻盈透气，助力畅玩。鞋带区域抬高，方便轻松蹬入，快速稳固双足，塑就贴合感受。此外，透气织物鞋面、厚实中底、柔韧外底和柔软泡绵巧妙结合，赋予稚嫩双足舒适脚感。


  • 显示颜色： 黑/白色/白色
  • 款式： HQ2706-001

Nike Tanjun EasyOn

42% 折让

其他细节

  • Nike EasyOn 设计方便实用，便于孩子们自行穿脱，让他们可以专注畅玩
  • 魔术贴粘扣式固定带，令鞋带区域能够快速打开，便于小宝贝轻松穿入
  • 轻盈织物鞋面融入网眼布设计，帮助稚嫩双足保持干爽舒适
  • 泡绵外底融入弯曲凹槽，铸就自然流畅的迈步体验

产品细节

  • 经典鞋带外观
  • 后跟提拉设计
  • 泡绵外底
  • 加固鞋头设计
尺寸与尺码

    产品尺寸(单位:cm)

    28: 鞋内长 18

    29.5: 鞋内长 18.6

    31: 鞋内长 20.2

    32: 鞋内长 21

    33.5: 鞋内长 22

    35: 鞋内长 22.6

    *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

  • 尺码表

