其他细节
- Nike EasyOn 设计方便实用，便于孩子们自行穿脱，让他们可以专注畅玩
- 魔术贴粘扣式固定带，令鞋带区域能够快速打开，便于小宝贝轻松穿入
- 轻盈织物鞋面融入网眼布设计，帮助稚嫩双足保持干爽舒适
- 泡绵外底融入弯曲凹槽，铸就自然流畅的迈步体验
产品细节
- 经典鞋带外观
- 后跟提拉设计
- 泡绵外底
- 加固鞋头设计
