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Nike Tanjun HI (TDV) 婴童运动童鞋 - 黑/白色

Nike Tanjun HI (TDV)

婴童运动童鞋

¥399

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此配色当前无货

踏过泥泞，学习畅跑。穿上 Nike Tanjun HI (TDV) 婴童运动童鞋，让小宝贝随时开启下一场探索之旅。轻薄覆面设计结合柔软起绒里料，令稚嫩双足保持干爽舒适。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： 922870-005

Nike Tanjun HI (TDV)

¥399

踏过泥泞，学习畅跑。穿上 Nike Tanjun HI (TDV) 婴童运动童鞋，让小宝贝随时开启下一场探索之旅。轻薄覆面设计结合柔软起绒里料，令稚嫩双足保持干爽舒适。

其他细节

  • 织物与合成材质组合鞋面经久耐穿，帮助双足保持干爽
  • 起绒里料柔软温暖，缔造舒适穿着感受
  • 魔术贴粘扣固定带，令运动童鞋便于穿脱
  • 泡绵外底轻盈缓震，塑就出众抓地力
  • 鞋底凹槽设计，柔韧灵活，塑就自然顺畅的迈步体验

产品细节

  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： 922870-005

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