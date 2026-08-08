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Nike Tanjun HI (TDV)
婴童运动童鞋
¥399
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此配色当前无货
踏过泥泞，学习畅跑。穿上 Nike Tanjun HI (TDV) 婴童运动童鞋，让小宝贝随时开启下一场探索之旅。轻薄覆面设计结合柔软起绒里料，令稚嫩双足保持干爽舒适。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： 922870-005
Nike Tanjun HI (TDV)
¥399
踏过泥泞，学习畅跑。穿上 Nike Tanjun HI (TDV) 婴童运动童鞋，让小宝贝随时开启下一场探索之旅。轻薄覆面设计结合柔软起绒里料，令稚嫩双足保持干爽舒适。
其他细节
- 织物与合成材质组合鞋面经久耐穿，帮助双足保持干爽
- 起绒里料柔软温暖，缔造舒适穿着感受
- 魔术贴粘扣固定带，令运动童鞋便于穿脱
- 泡绵外底轻盈缓震，塑就出众抓地力
- 鞋底凹槽设计，柔韧灵活，塑就自然顺畅的迈步体验
产品细节
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： 922870-005
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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