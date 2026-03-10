 
Nike Tartan 男子宽松高尔夫开衫 - 温和灰绿

Nike Tartan

男子宽松高尔夫开衫

¥999
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 Nike Tartan 男子宽松高尔夫开衫采用柔软针织面料，舒适非凡；苏格兰格纹图案，致敬我们对高尔夫运动的热爱和这项运动的发源地。


  • 显示颜色： 温和灰绿
  • 款式： II0777-006

Nike Tartan

¥999

 Nike Tartan 男子宽松高尔夫开衫采用柔软针织面料，舒适非凡；苏格兰格纹图案，致敬我们对高尔夫运动的热爱和这项运动的发源地。

其他细节

  • 罗纹袖口和下摆，打造简约舒适的外观
  • 柔软针织面料，百搭舒适

产品细节

  • 宽松版型
  • 毛衣纱线面料
  • 左侧袖口饰有刺绣 Nike Golf 盾形标志
  • 纽扣开襟设计
  • 手洗
  • 显示颜色： 温和灰绿
  • 款式： II0777-006

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