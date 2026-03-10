Nike Tartan
男子宽松高尔夫开衫
¥999
Nike Tartan 男子宽松高尔夫开衫采用柔软针织面料，舒适非凡；苏格兰格纹图案，致敬我们对高尔夫运动的热爱和这项运动的发源地。
- 显示颜色： 温和灰绿
- 款式： II0777-006
Nike Tartan
¥999
Nike Tartan 男子宽松高尔夫开衫采用柔软针织面料，舒适非凡；苏格兰格纹图案，致敬我们对高尔夫运动的热爱和这项运动的发源地。
其他细节
- 罗纹袖口和下摆，打造简约舒适的外观
- 柔软针织面料，百搭舒适
产品细节
- 宽松版型
- 毛衣纱线面料
- 左侧袖口饰有刺绣 Nike Golf 盾形标志
- 纽扣开襟设计
- 手洗
- 显示颜色： 温和灰绿
- 款式： II0777-006
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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